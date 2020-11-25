В Бурятии активно строят спортивные сооружения

Это стало возможно благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни»





В республике полным ходом возводятся различные объекты для занятий спортом – от площадок ГТО до региональных центров. Такое масштабное строительство стало возможным в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», нацпроекта «Демография», реализуемого по указу Владимира Путина.

В 2020 году запланировано построить 37 объектов: спорткомплексы в селах Кабанск и Бичура, зал бокса в селе Хоринск, спортивный зал в селе Сотниково, семь стадионов и 25 спортивных площадок с искусственным покрытием, а также завершить строительство регионального центра по стрельбе из лука. На все это из бюджета выделяется 1,39 млрд рублей (из федерального – 1,3 млрд рублей, из республиканского – 87 млн, из муниципальных бюджетов – 2,8 млн).В настоящее время завершено строительство и получено разрешение на ввод универсальных спортивных площадок в Еравнинском районе.- По четырем спортивным объектам срок завершения строительства запланирован на декабрь. Это региональный центр по стрельбе из лука в Улан-Удэ, спортивный зал в селе Сотниково Иволгинского района, боксерский зал в селе Хоринск, универсальный спортивный комплекс в селе Кабанск и спортивный центр в селе Бичура, - сообщил «Номер один» начальник отдела развития инфраструктуры и инвестиций Министерства спорта Бурятии Булат Цыбенов.Жители Кабанска смогут заниматься спортом в комфортном трехэтажном здании. На первом этаже расположатся универсальный спортивный зал, тренажерный зал, вестибюль, гардероб, раздевалки с душевыми, медкабинет, сауна, санузлы. На втором этаже предусмотрены помещения для тренеров с душевыми, конференц-зал, комната отдыха, помещение для игры в шашки и шахматы. Третий этаж займут служебные и технические помещения.Любители бокса в Хоринске скоро смогут тренироваться в специально построенном для них зале, его площадь составит 180 кв. метров. Боксерский зал даст возможность заниматься спортсменам на высоком профессиональном уровне, а также проводить спортивные мероприятия районного и регионального уровня по боксу.В Бичуре закончены все основные строительно-монтажные работы на спортивном центре.В Улан-Удэ близится к завершению строительство регионального центра стрельбы из лука. На реализацию масштабного проекта направлено около 220 млн рублей. Новый лукодром станет единственной в стране специализированной площадкой для лучного спорта, рассчитанной на олимпийские дистанции. Его создание даст значительное преимущество бурятским спортсменам, так как тренировочный процесс на олимпийской дистанции будет проходить в круглогодичном режиме. Ранее из-за отсутствия подходящих площадей «лучникам» приходилось набирать необходимую форму к летнему сезону в максимально сжатые сроки – последний месяц весны.Также в столице Бурятии все любители льда с нетерпением ждут завершения в 2021 году строительства регионального центра по хоккею. Сейчас на объекте закончены земляные работы, выполняются бетонные работы, устройство фундаментов, поставлен комплект холодильного оборудования, производится сборка металлоконструкций здания, устройство подстилающих слоев. Напомним, новый ледовый дворец начали возводить в этом году. Его вместимость составит до 2 тыс. зрителей, здание будет трехэтажным. В арене разместятся два ледовых поля размером 60 X 30 и 20 X 45. В спортивном центре будут проходить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию, керлингу. Также в здании разместятся фитнес-центр, шахматный клуб, магазин по продаже спортивной атрибутики и кафе. Строительство центра завершится в 2021 году.В 2021 году будет завершено и строительство регионального центра единоборств в г. Улан-Удэ. Центр единоборств предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований местного и межрегионального уровня по дзюдо, самбо, вольной и греко-римской борьбе, боксу, тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, фитнесу, аэробике, бодибилдингу.Помимо строительства спортобъектов, в уже действующие поставляется новое оборудование. Так, в 2020 году на его поставку планируется потратить 47 млн рублей. Спортоборудование получат Кабанский, Селенгинский районы, Улан-Удэ и десять спортивных школ олимпийского резерва.Господдержку на сумму 12,9 млн рублей получат также спортивные организации, занимающиеся подготовкой спортивного резерва для сборных команд России.Малые спортплощадки (ГТО) появились в девяти районах республики: Еравнинском, Хоринском, Тарбагатайском, Кижингинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Кабанском, Баунтовском, Курумканском. Еще для пяти районов – Закаменского, Джидинского, Тункинского, Окинского и Северо-Байкальского - до конца года для устройства площадок будет передано спортивно-технологическое оборудование на сумму 14 млн рублей. Районы - получатели оборудования - ежегодно определяются на основании рейтинга внедрения ГТО на местах.Радует тот факт, что спортивные сооружения возводятся не только в райцентрах, но и в малых селах, а сэкономленные во время проведения торгов средства направляются на выполнение дополнительных работ.Отметим, что проект «Спорт - норма жизни» будет реализовываться до 2024 года, за это время будет построен 51 объект, 27 сооружений ждет капитальный ремонт.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: пресс-службы правительства Бурятии