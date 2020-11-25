В Бурятии депутаты просят денег на ремонт скандальной лыжной базы

Купленный по неоднозначной цене объект нуждается еще в 7,4 млн бюджетных рублей





Депутат Хурала Михаил Гергенов на вчерашних общественных слушаниях по проекту бюджета на будущий год поднял вопрос о ремонте лыжного биатлонного комплекса «Снежинка». Напомним, он был куплен в 2019 году за 45 миллионов бюджетных рублей у семьи бизнесменов Роговых.