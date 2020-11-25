В Бурятии депутаты просят денег на ремонт скандальной лыжной базы

Купленный по неоднозначной цене объект нуждается еще в 7,4 млн бюджетных рублей
Депутат Хурала Михаил Гергенов на вчерашних общественных слушаниях по проекту бюджета на будущий год поднял вопрос о ремонте лыжного биатлонного комплекса «Снежинка». Напомним, он был куплен в 2019 году за 45 миллионов бюджетных рублей у семьи бизнесменов Роговых.
Как уже писал «Номер один», проверка Счетной палаты вскрыла странные факты, которые говорят о том, что стоимость покупки была, мягко говоря, неоднозначной. К тому же купленное здание находится в весьма плачевном состоянии.
По словам Михаила Гергенова, на объекте нужно сделать ремонт ограждения, освещения, асфальтовые дорожки для занятий лыжероллерным спортом детьми из ДЮСШ №4. Соответствующая смета на 7,4 млн рублей уже сделана руководством ДЮСШ и согласована с руководством минспорта республики. Но почему-то эти средства не вошли в проект бюджета.
- Лыжный биатлонный комплекс является единственным полноценным для занятий зимними видами спорта для детей и взрослых в Улан-Удэ. Там же находится пункт проката лыж для жителей всего нашего города, - говорил депутат. - С лыжного комплекса начинается наша знаменитая тропа здоровья для скандинавской ходьбы, доходящая до Верхней Березовки, по которой ходят тысячи людей для улучшения своего здоровья. Чтобы сохранить лыжный биатлонный комплекс, оградить территорию базы, расположенной на 20 га соснового леса, защитить его от самозахвата жителей, развивать лыжный спорт, необходимо выделить из республиканского бюджет 7,4 млн рублей в 2021 году.
Его предложение, впрочем, осталось без ответа. Однако, не исключено, что к нему еще вернутся при обсуждении расходов бюджета на 2021 год.
Фото: «Номер один»
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