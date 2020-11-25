СК России: завершено расследование дела о жилье для сирот в Бурятии

Оно направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, в деле четыре фигуранта



В Главном следственном управлении Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела о строительстве в Бурятии некачественного жилья для детей-сирот. Сергей Рыбальченко, Бимба Дымбрылов, Булат Иванов и Зоригто Мижитов обвиняются в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Сергею Домшоеву предъявлено обвинение в «мошенничестве в особо крупном размере», - сообщил сайт СКР.



По версии следствия, в 2015 году министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках государственной программы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района республики в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



С целью хищения выделяемых на эту программу из бюджета средств индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев организовал в Сотниково строительство 254 жилых помещений без надлежащей проектной документации с удешевлением строительных и отделочных материалов. Построенные им помещения из-за умышленно допущенных нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие их использовать для проживания.



Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, действуя в качестве представителя покупателя от лица регионального правительства, необоснованно подписал акты приемки некачественно построенной недвижимости, что послужило основанием для перечисления Домшоеву бюджетных средств в сумме более 200 миллионов рублей. Глава администрации Иволгинского района Бимба Дымбрылов и должностные лица муниципального образования Иванов и Мижитов обеспечили выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию в отношении незаконно построенных помещений.



Вместе с тем для обеспечения прав детей-сирот по инициативе следствия в 2020 году региональным правительством выделены дополнительные бюджетные денежные средства, приобретены квартиры, которые последовательно предоставляются для проживания детей-сирот взамен непостроенных домов.



Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



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