26.11.2020
В Бурятии еще 10 сирот отказались от непригодного жилья

В Бурятии еще 10 сирот отказались от непригодного жилья

Проживание в нем представляло опасность

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращениям детей-сирот из Кижингинского района.

«Установлено, что в селе Кижинга детям-сиротам по договорам найма предоставлено жилье, которое не соответствует строительным и техническим требованиям. Проживание в нем представляет опасность для жизнедеятельности граждан, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор подал иски к Минсоцзащиты Бурятии и Республиканскому ресурсному центру «Семья» с требованием предоставить 10 детям-сиротам жилые помещения, пригодные для проживания и соответствующие требованиям законодательства взамен предоставленных ранее. Суд требования прокурора удовлетворил, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее непригодное для проживание жилье получили сироты в селе Нижний Саянтуй. После иска прокуратуры суд также обязал власти предоставить им нормальные помещения.

Фото: ОНФ
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