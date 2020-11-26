Власти Джидинского района не заботились о дамбах

Прокуратуре пришлось обращаться в суд





Прокуратура Бурятии проверила, как власти Джидинского района следят за двумя дамбами, предназначенными для защиты населения от паводковых вод реки Джида.

«В нарушение закона администрацией района не осуществлена оценка безопасности защитных дамб, не разработаны декларации безопасности сооружений, гражданская ответственность за причинение вреда в результате аварии не застрахована. Кроме того, муниципалитетом не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий», сообщили в надзорном ведомстве.По иску прокурора суд возложил на районную администрацию обязанность устранить нарушения закона до 1 января 2021 года. Решение суда вступило в законную силу.Фото: «Номер один»