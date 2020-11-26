Число умерших от коронавируса жителей Бурятии приблизилось к четырем сотням

За сутки болезнь унесла жизни еще 10 человек





По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, по состоянию на утро 26 ноября в республике зарегистрировано 18 097 (+265) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на два случая больше, чем днем ранее

Круг контактных лиц составляет 7105 человек.Всего выздоровели от коронавируса 12806 (+367) человек.В стационарах получают лечение 2216 пациента с коронавирусной инфекцией (из них детей - 33), в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1716. В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 59 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2906 коек, занято – 2216, свободно – 690 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,3%. Амбулаторное лечение проходят 2677 пациентов.За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 10 человек. Общее число смертей от опасной инфекции достигло 398.Фото: pixabay.com