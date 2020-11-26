Глава Минздрава Бурятии: расслабляться рано

Жители республики стали меньше обращаться к медикам с подозрением на ковид





В Бурятии отмечается положительная динамика в части больных COVID-19, получающих лечение в стационарах республики. С 23 ноября их число уменьшилось на 6%, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По состоянию на 23 ноября в республике было занято 2323 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 24 ноября в стационарных условиях проходили лечение 2243 человека. По данным на утро 25 ноября занято 2193 койки. Таким образом, занятость перепрофилированных коек для лечения пациентов с COVID-19 снизилась с 82,2% до 75,5%.- В последние дни в целом отмечается снижение обращаемости в медицинские учреждения республики с подозрением на COVID. Между тем удалось значительно повысить выявляемость, так как ускорился процесс тестирования с применением экспресс-тестов. Менее чем за 20 минут пациенты уже получают результат, и соответственно, он тут же пополняет статистику. И, соответственно, цифры по заболеваемости растут. Несмотря на уменьшение количества стационарных пациентов, расслабляться очень рано. Работаем в таком же режиме, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Также в республике в связи со стабилизацией ситуации с очередями ПЦР-лаборатории перешли в штатный режим. Анализы на новую коронавирусную инфекцию проводятся в течение 48 часов. Лаборатории удалось разгрузить, в том числе, сняв объем исследований пациентов при госпитализации. Теперь на этапе госпитализации используют экспресс-тесты.Также ПЦР-лаборатории республики перешли в круглосуточный режим после укомплектования дополнительными сотрудниками и дооснащением специализированным оборудованием и расходными материалами. Дооснащение лабораторий проводилось за счет средств республиканского бюджета и ДФО, отметили в пресс-службе правительства.Фото: пресс-служба правительства РБ