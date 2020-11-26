В Улан-Удэ врач пригласила участников вечеринок поработать санитарками

«Предлагаю помочь не словом, а делом», - написала врач
Врач ковидного стационара на ул. Солнечной в Улан-Удэ Вера Бадмаева прокомментировала многочисленные фото и видео в социальных сетях с массовыми вечеринками.
«В новостной ленте промелькнула веселая пятница у кого-то в ночном клубе. Предполагаю, что вы (ну те, кто там был и те, кто снимал) страшно устали от ограничений. Поверьте! Я тоже от них устала. И коллеги мои устали. И друзья. Да и семья моя тоже устала от ограничений, которые внес коронавирус в нашу жизнь. Я очень давно не виделась с пациентами после трансплантации, с пациентами из додиализной группы и с нашими диализными пациентами из Республиканской больницы. Как выглядят мои любимые друзья, я почти не помню. Но что делать? Есть коронавирус. Он беспощаден!», написала Вера Бадмаева на своей странице в Инстаграм.
По ее словам, самый тяжёлый труд в ковидном госпитале у санитарок: мыть помещения, убирать, ухаживать за пациентами.
«Предлагаю вам присоединиться и помочь! Не словом, а делом!», - написала врач.
Напомним, в минувшие выходные соцсети Бурятии облетело видео с вечеринки в гриль-баре «Фабрика» в Улан-Удэ, принадлежащем семье депутата Хурала, бизнесмена Вячеслава Покацкого. Власти заявили, что в отношении 27-летнего организатора вечеринки возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Однако его имя называть отказались.
Фото: Инстаграм Веры Бадмаевой
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