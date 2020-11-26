В Бурятии запустят беспроцентную ипотеку для медиков

На такие меры власти пошли ради борьбы с коронавирусом





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии вице-спикер Татьяна Мантатова рассказала о новой инициативе, направленной на борьбу с коронавирусом. По ее словам, на сегодня медиков в Бурятии катастрофически не хватает. На борьбу с пандемией привлекают даже студентов. Поэтому, чтобы простимулировать медиков, власти Бурятии вводят для них беспроцентную ипотеку.

- Медработники оформляют ипотеку, вносят первоначальный взнос. И все последующие процентные платежи субсидируются из бюджета республики, - заявила она.Однако есть ограничения. По данной программе предусматриваются льготы только на 100 домов стоимостью от 2 до 2,5 млн рублей.- Программа «100 домов» со стопроцентной компенсацией процентов по ипотеке, - объявила вице-спикер.Депутаты в целом положительно оценили такую инициативу. Однако с оговорками. Например, депутат Баир Цыренов попросил правительство предусмотреть меры по недопущению роста цен на жилье, как случилось после запуска дальневосточной ипотеки. А Иринчей Матханов предложил пойти дальше, и поддержать медицинский факультет БГУ, чтобы готовить больше специалистов.Фото: «Номер один»