В Бурятии ветеран войны живет в разваливающемся доме

Его признали аварийным в 2019 году, поэтому в программу переселения он не попадает





Об аварийном доме в поселке Выдрино рассказал на сегодняшней сессии Хурала депутат Тумэн Дондоков. По его словам, дом находится в опасном состоянии. Например, в подъезде нет потолка – потолочные балки упали. И в целом жить в нем довольно рискованно. Между тем в нем живут ветеран Великой Отечественной войны, 16 малолетних детей и инвалид 2-й группы.

При этом, по словам депутата, муниципальные власти вместо помощи пригласили жильцов на разговор и пригрозили отключением коммуникаций, если они не съедут.В Бурятии, напомним, действует программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Однако в нее попадают только дома, которые признаны аварийными до 2017 года. А этот конкретный дом получил такой статус лишь в 2019 году.- Программа по переселению из ветхого аварийного жилья – это не догма, - говорил Тумен Дондоков.Он обратился к правительству с просьбой скорректировать программу таким образом, чтобы дома, которые нуждаются в срочном переселении, могли попасть в программу независимо от даты постановки на учет. Впрочем, пока что ответа на его обращение не поступило.Фото: «Номер один»