Жители Бурятии все активнее покупают через интернет

«Черная пятница» даст возможность для выгодных приобретений, но стоит помнить о безопасности в онлайн



С начала 2020 года жители Бурятии оплатили со своих карт почти 1 миллион покупок в интернет-магазинах. Это на треть больше, чем в январе-сентябре 2019 года. Сумма онлайн-покупок приблизилась к 800 миллионам рублей, а год назад составляла чуть больше 600 миллионов, сообщает пресс-служба республиканского подразделения Сибирского главного управления Банка России.

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Статистика актуальна на пороге знаменитой «черной пятницы» — дня, когда интернет-магазины проводят традиционные предновогодние распродажи. Акция популярна и среди жителей Бурятии, которые с каждым годом во время акции все активнее совершают покупки онлайн. Платежи по картам в интернете защищены от мошенников благодаря специальным стандартам безопасности, которые используют большинство платежных систем. Однако и самим держателям карт следует быть очень внимательными и соблюдать простые правила безопасности при оплате товаров и услуг через интернет, напоминают в филиале Банка России.



Правило 1: Использовать отдельную карту



Для оплаты покупок через Интернет следует завести отдельную карту и пополнять ее на необходимую сумму. Это позволит избежать несанкционированного списания с основной банковской карты (например, зарплатной).



Правило 2: Не сообщать пин-код



Для проведения операции через Интернет используется трехзначный код (CVV или CVC-код), который находится на обратной стороне карты. Если при заказе товара или услуги через Интернет продавец запросил ПИН-код, рекомендуется немедленно завершить сделку и уйти с сайта – это мошенники. Кроме того, нельзя сообщать персональные данные или информацию о карте: пароли доступа в интернет-банк, срок действия банковской карты, кредитные лимиты, историю операций и др.



Правило 3: Установить лимит



Стоит установить суточный лимит на сумму операций по платежной карте. Это позволит предотвратить потерю всех денег сразу.



Правило 4: Входить с личных устройств



Покупки стоит делать со своего компьютера или мобильного телефона, чтобы избежать неправомерного доступа к вашим персональным данным. При этом не следует сохранять никакие пароли, логины и другую идентифицирующую информацию. После завершения всех операций необходимо убедиться, что персональные данные и другая информация не сохранились. Для этого можно вновь загрузить в браузере web-страницу продавца, на которой были совершены покупки.



Правило 5: Остерегаться вирусов



Для защиты от проникновения вредоносного кода необходимо установить антивирусную программу и поддерживать ее в актуальном состоянии. Сделать это нужно на всех гаджетах, которые используются для проведения платежей через Интернет (компьютере, мобильном телефоне, планшете и т.п.).



Правило 6: Использовать сайты, помеченные замочком



Не рекомендуется использовать карту для покупок через web-сайты, которые не используют специальные средства защиты информации о платежной карте. У безопасных сайтов адрес должен начинать с https:/, они также отмечены замочком.



Правило 7: Не проходить по ссылкам



Покупки следует делать только на проверенных и надежных сайтах, использующих технологию безопасного проведения операций. Кроме того, не рекомендуется проходить по рекламным ссылкам, в том числе, пришедшим по электронной почте или в SMS, так как они могут вести на сайты-двойники или запускать вирусные программы.



Правило 8: Использовать одноразовые пароли



Операции в сети Интернет в защищенном режиме рекомендуется проводить с использованием одноразовых паролей, которые можно получить, например, с помощью SMS-сообщений.

Если следовать этим правилам, то можно надежно обезопасить свои платежи в интернете от мошенников. Покупки во всемирной «паутине» завтра наверняка будут особенно активными с учетом того, что в Бурятии закрыты магазины и региональные торговые сети. Да и сама по себе пандемия мало располагает к реальным посещениям распродаж.



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