В Улан-Удэ в конце ноября высадили саженцы

Необычным видео горожанка поделилась в соцсетях





В соцсетях Улан-Удэ появилось видео, снятое одной из горожанок 21 ноября. На нем запечатлено, как в поселке Загорск возле школы №22 рабочие бурят ямы, после чего высаживают в них саженцы.

- Это, видимо, озеленение у нас по плану в ноябре пошло. Да, точно говорят, умом Россию не понять, - комментирует автор видео.









Отметим, по данным мэрии Улан-Удэ, сейчас возле школы №22 подрядчик завершает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Его возводят в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». У школы появилось футбольное поле, а также беговые дорожки по периметру поля, яма для прыжков в длину, трибуна на 100 мест, площадка для уличных тренажеров. Подрядчиком выступает ООО «Легион 1».Фото и видео: соцсети