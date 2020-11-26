В Улан-Удэ прикрыли заведение семьи депутата Хурала

Дело о вечеринке в гриль-баре «Фабрика» направлено в суд
Управление Роспотребнадзора Бурятии приостановило деятельность заведения гриль-бара «Фабрика».
«В целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан Управлением Роспотребнадзора по Бурятии временно приостановлена деятельность заведения «Фабрика Гриль», расположенного по адресу в Улан-Удэ на ул. Сахьяновой, где 21 ноября по информации Управления МВД по РБ было проведено массовое (развлекательное) мероприятие. Материалы направлены в суд», сообщили в ведомстве.
Напомним, в минувшие выходные соцсети Бурятии облетело видео с вечеринки в гриль-баре «Фабрика» в Улан-Удэ, принадлежащем семье депутата Хурала, бизнесмена Вячеслава Покацкого. Власти заявили, что в отношении 27-летнего организатора вечеринки возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Однако его имя называть отказались.
Фото и видео: Роспотребнадзор Бурятии
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