В Улан-Удэ прикрыли заведение семьи депутата Хурала

Дело о вечеринке в гриль-баре «Фабрика» направлено в суд





Управление Роспотребнадзора Бурятии приостановило деятельность заведения гриль-бара «Фабрика».

«В целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан Управлением Роспотребнадзора по Бурятии временно приостановлена деятельность заведения «Фабрика Гриль», расположенного по адресу в Улан-Удэ на ул. Сахьяновой, где 21 ноября по информации Управления МВД по РБ было проведено массовое (развлекательное) мероприятие. Материалы направлены в суд», сообщили в ведомстве.







