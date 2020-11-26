В Улан-Удэ пивной бар и кафе работали в период локдауна

Теперь им грозит закрытие сроком до трех месяцев





26 ноября на заседании Республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского руководители мобильных групп доложили об итогах работы за сутки.

В ходе рейдов выявлены нарушения в двух организациях. Это ООО «Пальмира» (бар «Бухен Хаус» на улице Октябрьской) и ООО «Эврика» (кафе «Чайка» на улице Терешковой). Пивной бар и кафе работали, несмотря на запрет. В отношении них возбуждены дела об административном правонарушении.Всего за период усиления контрольных мероприятий возбуждено 24 дела об административном правонарушении, составлено 16 протоколов, 11 дел направлено в суд, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Фото: «Номер один»