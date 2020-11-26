В Улан-Удэ бэушным трамваям из Москвы потребовался капитальный ремонт

Три вагона уже вышли на линию





С 19 ноября в Улан-Удэ вышли на линию три отремонтированных трамвайных вагона, которые «Мосгортранс» бесплатно передал городу.

- Мы завезли в город 10 московских вагонов 2008-2010 годов выпуска. Наши старые вагоны ходят 16-20-30 лет. «Мосгортранс» передал их безвозмездно, мы организовали только доставку и, конечно, докупаем запчасти, делаем капитальный ремонт и вводим в эксплуатацию. В среднем, у нас доставка и ремонт одного трамвайного вагона обходится где-то в 1,5 млн рублей. Для сравнения, совершенно новый вагон будет стоить 47 млн рублей. Все затраты на 10 московских вагонов суммарно составляют всего 32% от стоимости одного нового вагона, - сообщил мэр Игорь Шутенков.





- Мы любим своих горожан. Я знаю, что некоторые города сразу запускали вагоны на линию. Мы по такому сценарию не пошли. Сначала полностью сделали кузовной, внешний, наружный ремонт, чтобы он был эстетически приятный, большая работа была проведена инженерно-техническими работниками - перебрали ходовую часть. Всё, что можно было облагородить, мы сделали: провели внутренний ремонт, поменяли детали декора, которые были внутри салона, теперь вагоны готовы к эксплуатации, - сообщил Юрий Санжанов.





- Мы планомерно, последовательно улучшаем транспортную составляющую нашего города. В прошлом году мы купили 15 новых вагонов «Львят», которые вышли на линии и уже полюбились горожанам. В этом году получили еще 10 московских вагонов и закупили 42 автобуса. Кроме того, продолжаем усиленно капитально ремонтировать наши трамвайные пути - ежегодно на эти цели мы направляем по 100 млн рублей. Все это делается для наших горожан, обновление и развитие общественного городского транспорта жизненно необходимо, - подчеркнул Игорь Шутенков.





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил МУП «Управление трамвая», чтобы на месте обсудить вопросы по запуску прибывших вагонов на маршруты.10 московских трамваев прибыли в столицу Бурятии в сентябре, три уже на линии, еще два выйдут на маршруты до конца года, остальные пять – запустят в 2021 году после техобслуживания.Московские вагоны внешне не отличаются от улан-удэнских, однако технические характеристики прибывших вагонов гораздо лучше.- Здесь принципиально иной двигатель, другая система привода, другая система управления, уменьшенный расход электроэнергии, - отметил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.Сейчас в депо идут пусконаладочные работы, только после этого вагоны будут выходить на линию.Обновление трамвайного парка началось еще в прошлом году, когда на средства единой дальневосточной субсидии были приобретены «Львята».Фото: мэрия Улан-Удэ