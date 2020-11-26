Власти Бурятии: закрытые на период локдауна предприятия откроются в понедельник

Но для этого им надо соблюсти ряд ограничений





Ограничение деятельности предприятий торговли, общепита и сферы услуг завершается 30 ноября. Изменения в соответствующий указ главы Бурятии будут внесены по итогам решения на республиканском оперштабе в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Напомним, как заявлял ранее глава республики Алексей Цыденов, дальнейшего продления ограничений для работы предприятий торговли, общепита и сферы услуг не планируется.Минпромторг Бурятии по поручению главы подготовил требования по обеспечению эпидемиологической безопасности при снятии режима ограничений. Роспотребнадзор озвучит свои предложения на заседании Республиканского оперативного штаба 27 ноября.Министерство предлагает возобновить работу приостановленных предприятий с соблюдением условий, действующих до введения ограничений:- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в сфере услуг, торговли и общественного питания;- регулярное аудио-оповещение в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим;- работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, салонов красоты, бань саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществляется по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;- работа компьютерных клубов загрузкой не более 50% без предоставления дополнительных услуг.Кроме того, руководителям торговых центров и комплексов, торгово-развлекательных центров во избежание массового скопления людей будет рекомендовано в период подготовки и проведения праздничных дней регулировать потоки и соблюдение дистанцирования.Фото: «Номер один»