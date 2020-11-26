В Бурятии обучающимся на дому школьникам дадут деньги вместо сухпайка

Речь идет только о детях с ограниченными возможностями





Сегодня Хурал Бурятии рассмотрел законопроект, внесенный прокуратурой и устраняющий нарушение закона, которое допускалось органами власти республики. Речь идет об обязанности по обеспечению школьников питанием.

Так, российское законодательство предусматривает возможность организации обучения детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на дому. В то же время, оно предусматривает обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.«Таким образом, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, получающие образование на дому, должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за питание в денежном эквиваленте, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Учитывая, что формирование и доставка продовольственных наборов в виде «сухого пайка» до места проживания обучающихся влечёт за собой дополнительные финансовые затраты, целесообразно выплачивать родителям (законным представителям) обучающихся компенсацию в денежном эквиваленте».- Всего у нас таких детей с ограниченными возможностями 1144, - сообщил министр образования республики Баир Жалсанов, выступая на сессии Хурала.Законопроект депутаты Хурала приняли без вопросов. На выплату компенсации в 2021 году в республиканском бюджете предусмотрено 28,8 млн. рублей.Фото: «Номер один»