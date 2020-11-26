Мэр Улан-Удэ о библиотеке в 113 квартале: «Она станет точкой притяжения для жителей»

Библиотека сделана по оригинальному проекту





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил библиотеку в 113-м микрорайоне, на базе которой в середине декабря откроет свои двери вторая модельная библиотека «PRO100 БИБЛИОТЕКА» в рамках национального проекта «Культура».

- Федеральный грант мы выиграли и направили на оборудование, мебель, освещение. Город тоже помог – городская казна выделила 6 млн 700 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации, дизайн-проект – здесь будет интересный дизайн-проект, видеонаблюдение, ну и конечно капитальный ремонт всего помещения. Раньше здесь находилась маленькая библиотека и занимала порядка 60 квадратов, теперь здесь будет порядка 270 кв.м. Новая современная модельная библиотека станет точкой притяжения, культурно-досуговым центром для жителей нашего 113 микрорайона, - отметил Игорь Шутенков.





- Преобладание необычных дизайнерских элементов: «парящие стеллажи», «летящие светильники в виде раскрытых книг», декоративная светящаяся стена «город», леттеринг в интерьере - все это вдохновит к творчеству, побудит к чтению, - рассказала директор Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ Раиса Цыбенова.





В 2020 году по результатам конкурсного отбора учреждение получило из федерального бюджета грант в размере 5 млн рублей. Также из средств муниципального бюджета Улан-Удэ было выделено дополнительное финансирование в размере 6,7 млн рублей.Оригинальный проект, созданный студией дизайна «ELEMENT», определяет современный стиль библиотеки нового поколения и учитывает потребности всех категорий пользователей. Особенностью дизайн-проекта является единая выразительная цветовая гамма, используемая в интерьере. Каждая зона имеет единое цветовое решение и оригинальное освещение. Дополняют дизайн оригинальная мебель, стеклянные перегородки и специально созданные для этого проекта элементы интерьера - графические рисунки.Все строительные работы уже завершены. В настоящее время подрядчик – ООО «СК Баргузин» - приступил к установке мебели. После открытия жители микрорайона смогут пользоваться многоместным читальным залом, детской игровой интерактивной комнатой, интернет-зоной на 9 мест и гардеробом. Как подчеркнули в Комитете по культуре администрации Улан-Удэ, в обновленной библиотеке будет увеличена скорость Интернет-соединения, и читатели смогут воспользоваться комфортным доступом к общероссийским библиотечным электронным ресурсам, таким как Национальная электронная библиотека и Национальная электронная детская библиотека.Первая модельная библиотека в Улан-Удэ была создана в 2019 году на базе филиала №5 в поселке Восточный. На ее открытие в рамках нацпроекта «Культура» было также направлено 5 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ