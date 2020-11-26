В «ЭкоАльянсе» подтвердили подлинность рассылаемых жителям Бурятии претензий

Разночтения в реквизитах навели граждан на мысль о мошенниках





В паблике «Аноним 03» появилось сообщение о рассылаемых мусорным операторам досудебных претензиях с требованием погасить задолженность. Автор поста заподозрил, что они рассылаются от имени мошенников, а не компании «Экоальянс».

«Вчера вечером обнаружил воткнутую в дверь бумагу от «ЭкоАльянс» о задолженности, чему был очень удивлен, так как оплачиваю через ЕИРЦ на Кабанской, мне бы красавицы уже давно о задолженности сказали. Потом успокоился, ещё раз все перечитал и меня насторожило вот это «Банковские реквизиты для оплаты долга прилагаются». Сравнил реквизиты с тем, что указано на сайте, не совпадают. Также проверил задолженность через единый справочный номер телефона, задолженности нет. Земляки! Работают мошенники, будьте осторожны. Предупредите своих пожилых родственников», рассказал горожанин.





В комментариях жители республики подтвердили, что тоже получали аналогичные «письма счастья». «Тоже такая же бумажка пришла. Хотя все во время оплачиваем. И долг такой же написали. Завтра пойдем разбираться». «По-моему, вырезали логотип Экоальянса и корявенько наделали копий. Как руки то у вас не отвалятся!?». «Звонили сейчас в Экоальянс, спросили мы про эти реквизиты, нам ответили так: «На этих бумажках реквизиты неправильные, смотрите на сайте» и всё. Досудебные претензии да, отправляли, но с неправильными реквизитами!!! Это вообще что? Как? Как так можно?», возмущаются читатели паблика.Между тем в самом «ЭкоАльянсе» по данному вопросу дали следующее официальное разъяснение:«Сообщаем, что в досудебной претензии, указанной на фото, отмечены верные банковские реквизиты. А начисление за услугу было произведено за другое помещение, адрес которого не совпадает с адресом потребителя, оставившего жалобу. Чтобы уточнить информацию о начислениях и платежах, вы можете обратиться по телефону call-центра ООО «ЭкоАльянс» 8 (3012) 37-91-95. Также вы можете воспользоваться личным кабинетом на сайте экоальянс03.рф».Фото: «Аноним 03», пресс-служба правительства Бурятии