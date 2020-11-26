Мэрия Улан-Удэ: нарушения масочного режима в трамваях единичны

При необходимости пассажиры могут приобрести маски у кондукторов





В Улан-Удэ помимо рейдов на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг мобильные бригады проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Всего по городу ежедневно работают 15 мобильных групп.

В Советском районе одна из пяти мобильных бригад работает на трамваях. За день они проверяют около 20 трамваев. Нарушителей привлекают к административной ответственности по ст. 20.60.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».– В основном, все пассажиры трамваев в масках. Были единичные случаи нарушения, – сообщили в администрации Советского района города.Во всех салонах трамвая общественного транспорта при необходимости пассажиры могут приобрести маски у кондукторов. Вход в транспортное средство без защитных масок запрещен.Фото: мэрия Улан-Удэ