В Бурятии «узаконили» переход на электронные трудовые книжки

Хурал принял ряд решений, подгоняющих республиканское законодательство под новую систему





На сегодняшней сессии депутаты Хурала рассмотрели ряд вопросов, касающихся приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным в части внедрения электронных трудовых книжек.

В тех республиканских законах, которые прописывали перечни документов для предоставления льгот и тому подобного, понятие «трудования книжка» было заменено на «документ, содержащий сведения о трудовой деятельности».Это связно с законодательным новшеством этого года. Так, с 1 января 2020 года начался переход на электронные трудовые книжки.«Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека, - говорится на сайте пенсионного фонда. - Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки».Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.«Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения, начиная с 2020 года», - пишет также ПФР.При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.Фото: «Номер один»