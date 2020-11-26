Депутат горсовета Улан-Удэ сделал свой округ светлее

На улице Ангабаева появилось ещё 11 фонарей





Во время избирательной кампании в горсовет Улан-Удэ выяснилось, что на округе №30 большие проблемы с освещением. Фонарей катастрофически не хватало, а на некоторых улицах их не было и вовсе. Жители округа избрали своим депутатом Анатолия Перепелицу и дали ему ряд наказов по освещению округа.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутат свои обещания выполнил, и уже в 2020 года улицы 30-го округа, одна за одной, осветились новыми фонарями.На улице Ангабаева работы по установке системы освещения завершились совсем недавно. Жители рассказывают, что сначала фонари установили только на одной части улицы, в самых необходимых местах, так как средств было немного. Работы по освещению должны были продолжиться только в следующем году, однако Анатолий Перепелица нашёл деньги, чтобы продолжить установку фонарей.- У нас одна большая улица – Ангабаева. И четыре маленьких проулка. Сначала осветили два, а недавно – ещё один. Раньше освещения не было вообще, а рядом лесной массив. Темно и страшно было, - рассказала жительница улицы Валентина.Осветить ещё одну часть улицы получилось благодаря экономии средств при выполнении другого наказа. Депутат округа Анатолий Перепелица посчитал, что сэкономленные деньги лучше всего потратить на освещение улицы Ангабаевой, и жители согласились с ним.Фото: горсовет Улан-Удэ