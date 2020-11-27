В Улан-Удэ мать-одиночку незаконно лишили пособия

Оно было единственным источником дохода женщины с двумя детьми





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о нарушении её прав на получение пособия по безработице.

Женщина одна воспитывает двух несовершеннолетних детей. С апреля 2020 года она состоит на учете в Центре занятости населения Улан-Удэ в качестве безработного с пособием в размере 20,5 тыс. рублей.В августе в назначенную учреждением дату для перерегистрации заявительница не смогла явиться по уважительной причине - она находилась на приеме у терапевта в связи с плохим самочувствием. Несмотря на это, из-за неявки женщины Центр занятости прекратил ей выплату пособия.«В связи с тем, что эта выплата является единственным источником дохода семьи, прокурор направил иск об отмене приказа учреждения и понуждении выплатить женщине пособие за август 2020 года. Суд требования прокурора удовлетворил, пособие одинокой матери выплачено», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»