Зампред правительства Бурятии о вакцине от ковида: работает, слава богу

Однако когда в республике начнется массовая вакцинация, пока не известно





В Бурятию пока не поступали вакцины от коронавируса для массовой вакцинации жителей республики. Об этом депутатам Хурала рассказал зампред правительства по социальной политике Вячеслав Цыбикжапов. В республику пришла только ограниченная партия вакцины, предназначенная для медиков, работающих в «красной зоне».

По словам Вячеслава Цыбикжапова, прежде чем вакцины для рядовых жителей Бурятии поступят, республике нужно подготовиться. Обеспечить маршрутизацию, оборудование, обучить персонал и тому подобное.- Пока вакцины нет, но, я думаю, что в Бурятии она появится, - обнадежил депутатов зампред.Еще один вопрос касаемо вакцины задал депутат Игорь Бобков. Он поинтересовался по поводу эффективности вакцины на примере медиков, которые ей воспользовались.- Информация из первых рук. Вакцина работает, слава богу, - констатировал Вячеслав Цыбикжапов.Фото: pixabay.com