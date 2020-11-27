Зампред правительства Бурятии о вакцине от ковида: работает, слава богу

Однако когда в республике начнется массовая вакцинация, пока не известно
В Бурятию пока не поступали вакцины от коронавируса для массовой вакцинации жителей республики. Об этом депутатам Хурала рассказал зампред правительства по социальной политике Вячеслав Цыбикжапов. В республику пришла только ограниченная партия вакцины, предназначенная для медиков, работающих в «красной зоне».
По словам Вячеслава Цыбикжапова, прежде чем вакцины для рядовых жителей Бурятии поступят, республике нужно подготовиться. Обеспечить маршрутизацию, оборудование, обучить персонал и тому подобное.
- Пока вакцины нет, но, я думаю, что в Бурятии она появится, - обнадежил депутатов зампред.
Еще один вопрос касаемо вакцины задал депутат Игорь Бобков. Он поинтересовался по поводу эффективности вакцины на примере медиков, которые ей воспользовались.
- Информация из первых рук. Вакцина работает, слава богу, - констатировал Вячеслав Цыбикжапов.
Фото: pixabay.com
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