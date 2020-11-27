В Бурятии число смертей от коронавируса перевалило за четыреста

За сутки умерли еще 9 человек





По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 27 ноября в республике зарегистрировано 18 367 (+270) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на пять случаев больше, чем было днем ранее.

Круг контактных лиц составляет 6890 человек.Всего выздоровели от COVID-19 – 13138 (+332) человек.В стационарах получают лечение 2206 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 37), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1735. В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2927 коек, занято – 2206, свободно – 721 койка. Занятость коечного фонда составляет 75,4%.Амбулаторное лечение проходят 2616 пациентов с COVID-19.За сутки от коронавирусной инфекции умерли еще 9 человек. Общее число смертей достигло 407.Фото: pixabay.com