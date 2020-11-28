Что за ними стоит и как с ними бороться?



Этот термин, вышедший из психиатрии, стал общеизвестен относительно недавно. Панических атак боятся, от них пытаются избавиться, они уже давно не редкость для современного человека. Но что это – признак психического расстройства или реакция на стресс? Как возникают атаки, есть ли способы справиться с этими внезапными приступами тревоги и страха – об этом многим из нас достоверно ничего не известно. О сложной природе этого явления мы поговорили с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.



Атаки как симптом



- Игорь Валерьевич, многие люди сейчас активно применяют термин панические атаки для описания своего тревожного состояния. Расскажите, что это за явление?



- Начнем с термина. Под панической атакой понимается приступ необъяснимой тревоги, сопровождаемый сильными физиологическими изменениями. Такими как учащенное сердцебиение, повышенное давление, сужение сознания, человек может задыхаться или испытывать гипервентиляцию легких. По сути, это проявления очень сильного страха, традиционно называемые паникой, а так как это достаточно скоротечное явление, возникающее очень быстро и чаще всего достаточно скоро проходящее, то поэтому его называют атакой. Хотя, нужно отметить, в некоторых случаях панические атаки могут длиться до нескольких часов.



Говоря о панических атаках, нужно учитывать, что они очень часто являются симптомами различного рода психологических расстройств. Например, тревожно-фобических, невротических.



- Они могут быть реакцией на стресс?



- Да, стресс, сложные жизненные ситуации могут провоцировать панические атаки. Однако почему у одних людей они возникают, а у других нет, еще до конца не выяснено. Непонятно, есть ли какие-либо психологические, личностные, индивидуальные предрасположенности к атакам. Именно поэтому в настоящее время панические атаки рассматриваются в рамках клинического подхода как симптом какого-либо расстройства. Предполагается, что такой симптом может проявляться у любого человека, у которого имеется соответствующее психическое расстройство.



Проведу аналогию. Возьмем приступы кашля, это симптом достаточно многих заболеваний, например, туберкулеза или пневмонии, однако кашель может возникнуть также из-за того, что человек поперхнулся. Панические атаки - тоже симптом, но является ли он симптомом расстройства или чего-то другого - всегда большой вопрос.



Естественно, когда панические атаки возникают у человека достаточно часто и регулярно, при этом они сильно мешают ему жить, то, безусловно, здесь речь идет о каких-либо психологических расстройствах. Это следует рассматривать как некое заболевание и повод обратиться к врачу-психотерапевту.



Вторичная тревога



Сейчас в мире действительно увеличилось количество панических атак, из-за неопределенности и сложной социально-экономической обстановки у людей случаются приступы необъяснимой слабоосознаваемой и достаточно сильной тревоги.



- Слабоосознаваемой – это значит, человек не понимает ее причин?



- Она не всегда неосознаваемая. В том и суть, что если действительно неосознаваемая и возникает непонятно от чего, то это повод задуматься о своем психическом здоровье. Но достаточно часто такая паническая атака может быть рассмотрена как избыточная реакция на какие-либо события. То есть есть некие обстоятельства, вызывающие тревогу, и испытывать страх и тревогу в этих обстоятельствах – это нормально. Но по каким-либо причинам эта реакция выражена слишком ярко и приобретает форму панической атаки. В некоторых случаях большой вклад чрезмерно выраженной тревоги в формирование панической атаки вносит так называемая вторичная тревога.



- Это тревога по поводу тревоги?



- Да. Допустим, предстоит какое-то важное мероприятие. Нельзя ударить в грязь лицом - на кону стоит что-то серьезное. Мы по этому поводу тревожимся, беспокоимся. Такое состояние тревоги естественно для этой ситуации, оно мобилизует наш организм. Но мы знаем, что эта сильная взволнованность может негативно сказаться на нашей деятельности. Я знаю, что если перед выступлением буду сильно волноваться, то начну заикаться, руки будут дрожать, поэтому мне нужно успокоиться.



Чувствуя тревогу, пытаюсь себя успокоить. Однако у меня это не получается - не могу просто взять и сказать себе «успокойся» и тут же успокоиться. Я понимаю, что не успокаиваюсь и начинаю беспокоиться по поводу этого. Так первоначальная тревога возводится в квадрат. Чем больше пытаюсь успокоиться, тем хуже у меня это получается и более выраженной становится тревога. Когда это происходит в очень короткий промежуток времени, то есть мгновенно, то эта тревога, помноженная на тревогу о тревоге, может дать такую паническую атаку.



Реакция на стресс



Очень часто панические атаки бывают связаны с посттравматическими стрессовыми расстройствами, когда человек пережил какую-то сильно травмирующую ситуацию с ярко выраженным чувством страха. Одним из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) является возвращение в эту ситуацию, когда воспоминания об этой ситуации и те чувства, переживаемые в этот момент (страх и тревога), неожиданно как бы сами всплывают. Такой фантомный страх. Они могут быть спровоцированы чем-либо либо возникать спонтанно, непонятно почему. Тогда в этой ситуации ПТСР могут сопровождаться паническими атаками.



Сюда же включают и вторичную тревогу, попытка подавить эти воспоминания, которая не увенчивается успехом, и проявление тревоги по поводу того, что она оказывается неуспешной.



Но разница в том, что в случае с ПТСР паническая атака является симптомом психологического расстройства. Это уже заболевание. Когда же паническая атака возникает перед каким-то важным событием, это может быть результат избыточной реакции на события. В этом случае не обязательно она является симптомом какого-либо расстройства.



- Всегда ли человек осознает причины возникновения панических атак?



- Осознанием причин тревоги при панических атаках не все так хорошо, потому что очень часто причины достаточно хорошо осознаются. То есть человек знает, почему он тревожится. Проблема не в том, что он не может понять, в чем причина тревоги. Как правило, когда причина тревоги неясна, то до уровня психических атак это не доходит. В этом случае мы говорим о достаточно длительном тревожном состоянии, гнетущей тревоге, которая на уровень паники не выходит. Чтобы справиться с этим состоянием, необходимо осознание причин.



- Получается, нужно различать эти состояния тревоги и не все они есть паническая атака?



- Да, не все. Паническая атака – это тревога с ярко выраженными физиологическими изменениями. Причем она скоротечна. А вот длительное состояние тревоги не обязательно расстройство. Так же как и паническая атака – она как может быть симптомом расстройства, так и может являться обычной реакцией на какие-либо события. То есть если впереди меня ждут серьезные испытания, предстоит экзамен и мне нужно подготовиться, то находиться длительное время в состоянии тревоги это нормально и не является признаком того, что у меня какое-то тревожное расстройство. А при панических атаках причины, как правило, если не хорошо, то, по крайней мере, представлены в сознании. Основная работа здесь направлена не на то, чтобы понять причины возникающей тревоги, а научиться справлять с этими состояниями.



Учитесь управлять эмоциями



- Есть ли какие-то техники, как справиться с паническими атаками?



- Существует очень много различных способов, как справиться с тревогой. Начиная от релаксационных, направленных на релаксацию и расслабление, физиологических (дыхательных упражнений), заканчивая когнитивными техниками, связанными с рациональной переработкой этого состояния и методами арт-терапии.



Естественно, что успешность той или иной техники индивидуальна. Все зависит от человека, здесь нет универсальных рецептов. Эти разные техники нужно пробовать, чтобы понять, что тебе помогает. Но в любом случае, когда возникает такое ярко выраженное состояние тревоги, с которым невозможно самостоятельно справиться, это всегда повод обратиться к специалисту. Ведь паническая атака может как являться симптомом расстройства, так и не являться, и разобраться в ее природе может только специалист. Кому-то поможет психолог, обучив каким-то определенным коппинг-стратегиям справления со стрессом и тревогой, а кому-то понадобится психотерапевт.



- Можно ли профилактировать панические атаки? Если да, то дайте общие рекомендации.



- Какой-то специфичной профилактики панических атак нет, поскольку паническая атака – это вещь неоднородная и имеет разное происхождение. Это все равно что заниматься профилактикой кашля. Наиболее общим способом профилактики психологического благополучия человека является умение управлять собственными эмоциональными состояниями. То есть насколько человек хорошо понимает собственное эмоциональное состояние и может им управлять. Не подавлять, а именно управлять – понимать их истоки и находить адаптивные способы выражения эмоций.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Этот термин, вышедший из психиатрии, стал общеизвестен относительно недавно. Панических атак боятся, от них пытаются избавиться, они уже давно не редкость для современного человека. Но что это – признак психического расстройства или реакция на стресс? Как возникают атаки, есть ли способы справиться с этими внезапными приступами тревоги и страха – об этом многим из нас достоверно ничего не известно. О сложной природе этого явления мы поговорили с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.- Начнем с термина. Под панической атакой понимается приступ необъяснимой тревоги, сопровождаемый сильными физиологическими изменениями. Такими как учащенное сердцебиение, повышенное давление, сужение сознания, человек может задыхаться или испытывать гипервентиляцию легких. По сути, это проявления очень сильного страха, традиционно называемые паникой, а так как это достаточно скоротечное явление, возникающее очень быстро и чаще всего достаточно скоро проходящее, то поэтому его называют атакой. Хотя, нужно отметить, в некоторых случаях панические атаки могут длиться до нескольких часов.Говоря о панических атаках, нужно учитывать, что они очень часто являются симптомами различного рода психологических расстройств. Например, тревожно-фобических, невротических.- Да, стресс, сложные жизненные ситуации могут провоцировать панические атаки. Однако почему у одних людей они возникают, а у других нет, еще до конца не выяснено. Непонятно, есть ли какие-либо психологические, личностные, индивидуальные предрасположенности к атакам. Именно поэтому в настоящее время панические атаки рассматриваются в рамках клинического подхода как симптом какого-либо расстройства. Предполагается, что такой симптом может проявляться у любого человека, у которого имеется соответствующее психическое расстройство.Проведу аналогию. Возьмем приступы кашля, это симптом достаточно многих заболеваний, например, туберкулеза или пневмонии, однако кашель может возникнуть также из-за того, что человек поперхнулся. Панические атаки - тоже симптом, но является ли он симптомом расстройства или чего-то другого - всегда большой вопрос.Естественно, когда панические атаки возникают у человека достаточно часто и регулярно, при этом они сильно мешают ему жить, то, безусловно, здесь речь идет о каких-либо психологических расстройствах. Это следует рассматривать как некое заболевание и повод обратиться к врачу-психотерапевту.Сейчас в мире действительно увеличилось количество панических атак, из-за неопределенности и сложной социально-экономической обстановки у людей случаются приступы необъяснимой слабоосознаваемой и достаточно сильной тревоги.- Она не всегда неосознаваемая. В том и суть, что если действительно неосознаваемая и возникает непонятно от чего, то это повод задуматься о своем психическом здоровье. Но достаточно часто такая паническая атака может быть рассмотрена как избыточная реакция на какие-либо события. То есть есть некие обстоятельства, вызывающие тревогу, и испытывать страх и тревогу в этих обстоятельствах – это нормально. Но по каким-либо причинам эта реакция выражена слишком ярко и приобретает форму панической атаки. В некоторых случаях большой вклад чрезмерно выраженной тревоги в формирование панической атаки вносит так называемая вторичная тревога.- Да. Допустим, предстоит какое-то важное мероприятие. Нельзя ударить в грязь лицом - на кону стоит что-то серьезное. Мы по этому поводу тревожимся, беспокоимся. Такое состояние тревоги естественно для этой ситуации, оно мобилизует наш организм. Но мы знаем, что эта сильная взволнованность может негативно сказаться на нашей деятельности. Я знаю, что если перед выступлением буду сильно волноваться, то начну заикаться, руки будут дрожать, поэтому мне нужно успокоиться.Чувствуя тревогу, пытаюсь себя успокоить. Однако у меня это не получается - не могу просто взять и сказать себе «успокойся» и тут же успокоиться. Я понимаю, что не успокаиваюсь и начинаю беспокоиться по поводу этого. Так первоначальная тревога возводится в квадрат. Чем больше пытаюсь успокоиться, тем хуже у меня это получается и более выраженной становится тревога. Когда это происходит в очень короткий промежуток времени, то есть мгновенно, то эта тревога, помноженная на тревогу о тревоге, может дать такую паническую атаку.Очень часто панические атаки бывают связаны с посттравматическими стрессовыми расстройствами, когда человек пережил какую-то сильно травмирующую ситуацию с ярко выраженным чувством страха. Одним из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) является возвращение в эту ситуацию, когда воспоминания об этой ситуации и те чувства, переживаемые в этот момент (страх и тревога), неожиданно как бы сами всплывают. Такой фантомный страх. Они могут быть спровоцированы чем-либо либо возникать спонтанно, непонятно почему. Тогда в этой ситуации ПТСР могут сопровождаться паническими атаками.Сюда же включают и вторичную тревогу, попытка подавить эти воспоминания, которая не увенчивается успехом, и проявление тревоги по поводу того, что она оказывается неуспешной.Но разница в том, что в случае с ПТСР паническая атака является симптомом психологического расстройства. Это уже заболевание. Когда же паническая атака возникает перед каким-то важным событием, это может быть результат избыточной реакции на события. В этом случае не обязательно она является симптомом какого-либо расстройства.- Осознанием причин тревоги при панических атаках не все так хорошо, потому что очень часто причины достаточно хорошо осознаются. То есть человек знает, почему он тревожится. Проблема не в том, что он не может понять, в чем причина тревоги. Как правило, когда причина тревоги неясна, то до уровня психических атак это не доходит. В этом случае мы говорим о достаточно длительном тревожном состоянии, гнетущей тревоге, которая на уровень паники не выходит. Чтобы справиться с этим состоянием, необходимо осознание причин.- Да, не все. Паническая атака – это тревога с ярко выраженными физиологическими изменениями. Причем она скоротечна. А вот длительное состояние тревоги не обязательно расстройство. Так же как и паническая атака – она как может быть симптомом расстройства, так и может являться обычной реакцией на какие-либо события. То есть если впереди меня ждут серьезные испытания, предстоит экзамен и мне нужно подготовиться, то находиться длительное время в состоянии тревоги это нормально и не является признаком того, что у меня какое-то тревожное расстройство. А при панических атаках причины, как правило, если не хорошо, то, по крайней мере, представлены в сознании. Основная работа здесь направлена не на то, чтобы понять причины возникающей тревоги, а научиться справлять с этими состояниями.- Существует очень много различных способов, как справиться с тревогой. Начиная от релаксационных, направленных на релаксацию и расслабление, физиологических (дыхательных упражнений), заканчивая когнитивными техниками, связанными с рациональной переработкой этого состояния и методами арт-терапии.Естественно, что успешность той или иной техники индивидуальна. Все зависит от человека, здесь нет универсальных рецептов. Эти разные техники нужно пробовать, чтобы понять, что тебе помогает. Но в любом случае, когда возникает такое ярко выраженное состояние тревоги, с которым невозможно самостоятельно справиться, это всегда повод обратиться к специалисту. Ведь паническая атака может как являться симптомом расстройства, так и не являться, и разобраться в ее природе может только специалист. Кому-то поможет психолог, обучив каким-то определенным коппинг-стратегиям справления со стрессом и тревогой, а кому-то понадобится психотерапевт.- Какой-то специфичной профилактики панических атак нет, поскольку паническая атака – это вещь неоднородная и имеет разное происхождение. Это все равно что заниматься профилактикой кашля. Наиболее общим способом профилактики психологического благополучия человека является умение управлять собственными эмоциональными состояниями. То есть насколько человек хорошо понимает собственное эмоциональное состояние и может им управлять. Не подавлять, а именно управлять – понимать их истоки и находить адаптивные способы выражения эмоций.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru