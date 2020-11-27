В перечень субсидируемых маршрутов из Улан-Удэ попали шесть направлений

Билеты подешевеют на 25%

Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов. Из Улан-Удэ благодаря программе подешевеют авиабилеты в Томск, Читу, Якутск, Хабаровск, Красноярск и Благовещенск.

Авиакомпания "Ираэро" будет летать из Бурятии в Якутск, Хабаровск, Красноярск и Благовещенск. "Ред вингс" будет перевозить улан-удэнцев в Томск, а "СиЛа" - в Читу.

Количество субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания. В 2021 году на реализацию данной программы субсидирования из федерального бюджета выделено 7,717 млрд рублей. Следует отметить, что порядка 70 % от общей суммы предоставленных субсидий будут использованы на маршрутах, заявленных к выполнению на воздушном судне Sukhoi Superjet.

Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году - 3,7 млн. пассажиров. При этом порядка 50% от указанных провозных емкостей, будут осуществлены с использованием современных воздушных судов, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года, сообщает сайт Росавиации.

фото: Аэропорт Байкал