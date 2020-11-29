В Бурятии школьника продолжают преследовать за пикет

Что это - политрепрессии или профилактика?

Уже прошло три месяца с того злополучного дня, когда Илью Богданова (имя изменено) поймали полицейские на площади Советов с «оппозиционным» плакатом. И хотя Илья сразу после правонарушения был наказан по закону, его дело почему-то вновь всплывает сегодня. Инспекторы ПДН заявили маме мальчика о том, что хотят поставить ее сына на профилактический учет.Напомним, в августе текущего года выпускник одной из удан-удэнских школ решил высказать свою позицию по поводу происходящего в стране, выйдя на одиночный пикет у здания правительства. Как итог – крупный штраф, задержание в полиции и позорный разнос в комиссии по делам несовершеннолетних.- А как можно молчать и терпеть все, что происходит сейчас в нашей стране? Каждый день люди сталкиваются с несправедливостью со стороны властей. В стране происходит произвол, в том числе полицейский и чиновничий, повсеместная коррупция. А пока кто-то грабит бюджет миллиардами, народ живет за чертой бедности, – так Илья объяснил свой поступок нашему изданию.На одиночном пикете на главной площади Улан-Удэ он стоял с самодельными плакатами: «25 миллионов за чертой бедности - позор страны!», «Доступные образование и медицина для всех, а не для избранных!».В итоге 17-летнего подростка задержали, причем не за сам одиночный пикет, а за то, что в таких акциях протеста нельзя участвовать до наступления совершеннолетия. А потом были хождения по мукам. Подростка почти четыре часа в общей сложности сначала держали в опорном пункте полиции, а затем и в Советском ОВД. Все было как с заядлыми преступниками: фотоснимки на фоне «криминального» ростомера, занесение в базу данных, длительные «беседы» и опросы, больше напоминающие настоящие допросы. А через три дня дело одиночного малолетнего пикетчика рассматривалось еще и комиссией по делам несовершеннолетних. На этот раз в присутствии мамы подростка Ирины Федоровой (имя изменено). Подростку пришлось пройти через публичную порку перед множеством людей, восседающих за столом.Казалось бы, ситуация не из приятных, но она уже позади. Выводы сделаны, виновные наказаны, причем сполна.К слову, Илья учился в школе хорошо, набрав по результатам ЕГЭ 245 баллов. Сразу несколько престижных иногородних вузов предложили ему приехать на учебу. Парень выбрал университет в Казани. Сейчас он учится, живет без родителей, самостоятельно, и снова показывает хорошие результаты по учебе.Звонок инспектора по делам несовершеннолетних МВД по РБ стал для Ирины – мамы Богдана – как гром среди ясного неба. Снова вопросы про митинг, про «преступление».- Меня начали расспрашивать, где мой сын, как с ним можно поговорить. Сказали, что обязаны его поставить на профилактический учет, так как он нарушил закон. Просили его контакты, объясняли, что передадут его «дело» казанским инспекторам, чтобы они «вели его». Меня просто прорвало. По какому праву моего сына преследуют? Он уже понес наказание за свой проступок. Столько времени уже прошло. Сколько можно портить ребенку жизнь? Зачем нам этот учет – это же сыну клеймо на всю жизнь. И за что? За то, что вышел с плакатом? За единственный проступок теперь будут преследовать до конца жизни? – недоумевает Ирина.В комиссии по делам несовершеннолетних уверяют: все происходит в рамках закона.- Я разговаривала с классным руководителем данного мальчика, его характеризуют положительно. Он был сначала отличником, потом стал хорошистом. Хорошо окончил школу. Но на мальчика был составлен административный протокол за митинг. Несовершеннолетним (тем более без законных представителей) нельзя ходить на митинги. Я это маме начала объяснять, а она все восприняла в штыки. Конечно, я понимаю, каждый родитель будет беспокоиться за своего ребенка, но как нам быть в этой ситуации? Таких людей по закону мы обязаны, имеем право поставить на профилактический учет, - заявили нам в инспекции по делам несовершеннолетних МВД по РБ.В ответах на наши вопросы инспектор то и дело меняла позицию: то говорила о том, что обязана поставить парня на учет, то поясняла, не факт, что это произойдет.- Мы еще рассматриваем вопрос по данному факту, я прямо не говорю. Хотела бы поговорить с мальчиком, взять с него объяснение о том, в связи с чем он пошел на данный митинг, зачем один пошел.При этом тот факт, что ребенку уже неоднократно разъясняли, какое именно он совершил правонарушение, инспекторов, похоже, волнует мало. Ответ один: «Мы делаем свою работу». Мама Ильи такую позицию не понимает.- Илья никого не убил, ничего не своровал, он не опасен для общества, не агрессивен, характеристики отовсюду положительные. Да, совершил однажды проступок единственный. Но был за это наказан, для чего снова все это будоражить? Неужели так мало работы у инспекторов по делам несовершеннолетних? Столько малолетних преступников в городе, которые опасны для людей, а почему-то к моему сыну особое внимание, – возмущена Ирина. – Или, может, это месть за то, что я тогда обратилась в СМИ?В инспекции по делам несовершеннолетних отвергают такую версию: «Мы ведем профилактическую работу с нашими несовершеннолетними, объясняем им, что такое хорошо, а что плохо. Что они имеют право по закону совершать, а что нет. Закон един для всех, как для тех детей, кто вырос в благополучной семье, так и для всех прочих».В целом порядок постановки «несовершеннолетних правонарушителей» на учет регулируется несколькими законами и приказами. Главный термин, который здесь надо учитывать - «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении». Только такие «несовершеннолетние» подлежат постановке на профилактический учет.То есть имеется в виду человек младше 18 лет, который «вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия».Под антиобщественными действиями закон понимает систематическое употребление «наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции», занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также «иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц».Иными словами, признать «несовершеннолетнего» находящимся в социально опасном положении и в дальнейшем поставить его на учет можно только в двух случаях. Либо если комиссия (КДН) и подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) в ОВД по месту жительства «несовершеннолетнего» убедятся, что тот действительно систематически употреблял алкоголь, принимал наркотики либо занимался проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством. Либо если в отношении «несовершеннолетнего» должно вступить в законную силу постановление об административном правонарушении.Мы все же надеемся, что справедливость восторжествуют и Илье дадут, наконец, спокойно учиться и выстраивать свою жизнь без бесконечных разборок в полиции и прочих скандалов.Василиса Шишкина, «Номер один».P. S. Пока верстался номер, МВД по РБ предоставило нам комментарий по данной ситуации.- Подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по г. Улан-Удэ рассматривался вопрос о постановке на профилактический учет подростка в связи с совершением им административного правонарушения. Однако сотрудники ПДН нацелены, прежде всего, на профилактику преступности. Они провели работу с педагогами школы, где учился Илья, и пришли к выводу о нецелесообразности постановки несовершеннолетнего на учет в связи с тем, что административное правонарушение им совершено впервые, а характеристика с места учеба на него положительная, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.