В следующем году в Улан-Удэ отремонтируют 25 участков дорог

Торги по определению подрядчиков уже объявлены (список улиц)





В столице Бурятии в 2021 году отремонтируют 25 участков автодорог общей протяженностью 30 км. Масштабный ремонт состоится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии города.

На обновление дорог выделено 700 миллионов рублей – столько же, сколько выделяли в этом году.До 15 декабря завершатся аукционы на все объекты – тогда станет известно, какие подрядные организации будут проводить ремонт дорог. Как отметили в мэрии, аукционы проводятся заранее, чтобы подрядчики успели закупить материалы, подготовиться и своевременно приступить к работам.Так, аукцион на ремонт дороги по улице Добролюбова уже прошел - обновлять этот участок будет подрядная организация ООО «Нардеван-строй». Начальная цена контракта составила более 10 млн рублей.- Все выбранные для ремонта дороги социально важны. По многим из них проходит движение общественного транспорта, осуществляется подъезд к жилмассиву. Также они обеспечивают подъездной путь к детсадам и школам, учреждениям культуры, больницам, поликлиникам, базам отдыха и гостиницам, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В этом году в Улан-Удэ привели в нормативное состояние 29 участков дорог, на ремонт была выделена беспрецедентная сумма – 700 млн рублей - это в два раза больше чем в прошлом году.Список улиц, где отремонтируют дороги в следующем году:1. От ул. Ботаническая до 13 км2. Ул. Чертенкова3. От ул. Чертенкова до остановки «Заовражная»4. Ул. Юного Коммунара5. Ул. Н. Петрова6. Ул. Добролюбова7. Ул. Королева8. Ул. Камова9. От проспекта Автомобилистов до улицы Комарова (объездная)10. Ул. Дарвина (от ул. Вакарина)11. Ул. Амагаева12. По ул. Комсомольская от ул. Н. Петрова до МГЛ (ул. Комсомольская, 28а)1. 113 микрорайон2. Ул. Бабушкина от остановки «ул. Прямая» до ж/д переезда3. Ул. Павлова от ул. Зои Космодемьянской до ул. Сахьяновой4. Бульвар Карла Маркса5. Ул. Шумяцкого, ул. Кольцова6. Ул. Спартака7. Ул. Красногвардейская, Заудинская1. С. Поселье2. Ул. Гоголя до ул. Воровского3. Ул. 40 лет Победы от федеральной трассы до границы Иволгинского района4. Ул. Строителей от ул. Дорожная до дома № 395. Ул. Природная6. Ул. АвтотранспортнаяФото: мэрия Улан-Удэ