В следующем году в Улан-Удэ отремонтируют 25 участков дорог

Торги по определению подрядчиков уже объявлены (список улиц)
В столице Бурятии в 2021 году отремонтируют 25 участков автодорог общей протяженностью 30 км. Масштабный ремонт состоится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии города.
На обновление дорог выделено 700 миллионов рублей – столько же, сколько выделяли в этом году.
До 15 декабря завершатся аукционы на все объекты – тогда станет известно, какие подрядные организации будут проводить ремонт дорог. Как отметили в мэрии, аукционы проводятся заранее, чтобы подрядчики успели закупить материалы, подготовиться и своевременно приступить к работам.
Так, аукцион на ремонт дороги по улице Добролюбова уже прошел - обновлять этот участок будет подрядная организация ООО «Нардеван-строй». Начальная цена контракта составила более 10 млн рублей.
- Все выбранные для ремонта дороги социально важны. По многим из них проходит движение общественного транспорта, осуществляется подъезд к жилмассиву. Также они обеспечивают подъездной путь к детсадам и школам, учреждениям культуры, больницам, поликлиникам, базам отдыха и гостиницам, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В этом году в Улан-Удэ привели в нормативное состояние 29 участков дорог, на ремонт была выделена беспрецедентная сумма – 700 млн рублей - это в два раза больше чем в прошлом году.
Список улиц, где отремонтируют дороги в следующем году:
Железнодорожный район
1. От ул. Ботаническая до 13 км
2. Ул. Чертенкова
3. От ул. Чертенкова до остановки «Заовражная»
4. Ул. Юного Коммунара
5. Ул. Н. Петрова
6. Ул. Добролюбова
7. Ул. Королева
8. Ул. Камова
9. От проспекта Автомобилистов до улицы Комарова (объездная)
10. Ул. Дарвина (от ул. Вакарина)
11. Ул. Амагаева
12. По ул. Комсомольская от ул. Н. Петрова до МГЛ (ул. Комсомольская, 28а)
Октябрьский район
1. 113 микрорайон
2. Ул. Бабушкина от остановки «ул. Прямая» до ж/д переезда
3. Ул. Павлова от ул. Зои Космодемьянской до ул. Сахьяновой
4. Бульвар Карла Маркса
5. Ул. Шумяцкого, ул. Кольцова
6. Ул. Спартака
7. Ул. Красногвардейская, Заудинская
Советский район
1. С. Поселье
2. Ул. Гоголя до ул. Воровского
3. Ул. 40 лет Победы от федеральной трассы до границы Иволгинского района
4. Ул. Строителей от ул. Дорожная до дома № 39
5. Ул. Природная
6. Ул. Автотранспортная
Фото: мэрия Улан-Удэ
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