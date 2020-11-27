В мэрии Улан-Удэ прокомментировали высадку саженцев в конце ноября

Если саженцы не приживутся, подрядчик посадит новые





Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ прокомментировал высадку саженцев , которая происходила 21 ноября возле строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса школы №22 в поселке Загорск. Напомним, видео необычных посадок сняла одна из горожанок и поделилась им в соцсетях.

- Это, видимо, озеленение у нас по плану в ноябре пошло. Да, точно говорят, умом Россию не понять, - прокомментировала автор видео.Как отметили в комитете, посадка саженцев с комом земли допускается при температуре воздуха не ниже минус 15°С. Но нужно соблюсти ряд требований: земля в местах посадки должна быть предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом, сухим рыхлым снегом.«Работы по озеленению территории должны были быть завершены подрядчиком не позднее 15 октября. Из-за того, что работы проведены с нарушением сроков, в отношении подрядной организации будет проведена претензионная работа. Все саженцы, которые не приживутся, будут заменены подрядной организацией за свой счет», - рассказали в КГХ.В комитете также отметили, что подрядчик закупил в иркутском питомнике саженцы 50 рябин, 50 берез и 50 елей. Все саженцы были с комом земли и в хорошем состоянии.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для школы №22 сейчас уже завершается. Его общая площадь составит более 4,4 тыс. кв.м. В составе сооружений объекта - футбольное поле размером 30х60м, беговые дорожки по периметру поля, яма для прыжков в длину, трибуна на 100 мест, площадка для уличных тренажеров, универсальная спортивная площадка размером 30х16м с ограждением, хоккейная коробка площадью 20х40м.На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса выделено 34 млн рублей из средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Подрядчик - ООО «Легион 1».Фото: соцсети