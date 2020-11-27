В Бурятии будут субсидировать семь межрегиональных авиамаршрутов

Это рейсы в Красноярск, Читу, Благовещенск, Якутск, Хабаровск, Томск и Хужир





Утверждён список маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. В него вошли семь рейсов для полетов из Улан-Удэ в другие регионы, а также два рейса из Иркутска в поселки Нижнеангарск и Таксимо, сообщили в Минтрансе Бурятии.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства России от 25 декабря 2013 года. Общее количество субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания. На эти цели из федерального бюджета выделено более 7,7 миллиарда рублей.Порядка 70% от общей суммы предоставленных субсидий будут использованы на маршрутах, заявленных к выполнению на воздушном судне Sukhoi Superjet.В 2021 году по специальным тарифам будут выполняться рейсы из Улан-Удэ в Красноярск, Читу, Благовещенск, Якутск, Хабаровск, Томск и Хужир (о. Ольхон), а также из Иркутска в поселки Нижнеангарск и Таксимо.Фото: «Номер один»