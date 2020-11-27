Жительница Бурятии рассказала, как дважды переболела ковидом

«Второй раз чуть не умерла», признается женщина
В паблике «Аноним 03» жительница Бурятии рассказала, как дважды болела коронавирусной инфекцией. По словам женщины, оба раза она тяжело переносила ковид, несмотря на молодой возраст и отсутствие хронических заболеваний.
«Первый раз тяжело болела, второй раз чуть не умерла. Божечки, мне так плохо в жизни не было. В больнице откачали. Последствия плохие. После первого раза три месяца отходила, еле ноги таскала. Хочу сказать большое спасибо за то, что меня спасли, персоналу ЦВМ, сейчас ковидному госпиталю на Верхней Берёзовке. Там особая атмосфера. Не просто лечат, а очень поддерживают. Особое спасибо врачу Дондуковой Октябрине Александровне. Два раза меня вылечила, сама переболела, видно, что сил у неё нет после короны, но работает, людей спасает, потому что не хватает врачей, все болеют», рассказала женщина.
По ее мнению, тем, кто уже переболел коронавирусом, не надо надеяться на приобретение иммунитета. «Тем, кто уже болел, надо ещё больше беречься», считает женщина.
С этим выводом согласны и представители Роспотребнадзора Бурятии. Напомним, в начале ноября представитель ведомства Елена Кузьмина сообщила, что в республике зафиксировано порядка десяти случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией.
- Случаи повторного заражения есть. И в Бурятии, и в России и в мире. Ранее эпидемиологи считали, что переболевший коронавирусом человек не может заразиться повторно, но сегодня такого мнения уже нет. Человек может заразиться повторно. Продолжительность действия иммунитета на сегодня не совсем известна ученым. Иммунитет все-таки не стойкий, - рассказала Елена Кузьмина.
Фото: «Номер один»
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