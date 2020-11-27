Жительница Бурятии рассказала, как дважды переболела ковидом

«Второй раз чуть не умерла», признается женщина





В паблике «Аноним 03» жительница Бурятии рассказала, как дважды болела коронавирусной инфекцией. По словам женщины, оба раза она тяжело переносила ковид, несмотря на молодой возраст и отсутствие хронических заболеваний.