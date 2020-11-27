Власти Бурятии подтвердили отмену локдауна с 30 ноября

Соответствующее решение принято сегодня на заседании оперативного штаба
Сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба принято решение о возобновлении деятельности предприятий торговли, общепита и сферы сервиса. Соответствующие положения будут внесены в указ главы Бурятии 27 ноября, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
«Для всех организаций сохраняются требования к обеспечению эпидемиологической безопасности посетителей. Руководству торговых центров необходимо обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей. Вход покупателей во все помещения допускается только в масках. Также должна быть обеспечена возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр и созданы условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования», уточнили в пресс-службе.
Условия посещения предприятий общественного питания также предполагают разделение потоков и максимальное разобщение людей. Кафе, бары, рестораны смогут принимать посетителей до 22 часов. Разрешена рассадка за одним столом не более четырех человек, без учета детей.
Напомним, локдаун был объявлен в Бурятии с 16 ноября сроком на две недели. Власти запретили работу предприятий общепита (кроме обслуживания на вынос) и ряда торговых организаций, что вызвало стихийный бунт местных предпринимателей. Бизнесменов возмутил тот факт, что крупные федеральные сети продолжили работу, поскольку они не попали под действие указа главы республики.
Фото: «Номер один»
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