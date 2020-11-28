В Бурятии после реконструкции открыли участок дороги «Монды – Орлик»

Жители Окинского района больше не будут отрезаны от райцентра из-за подтопления водой

27 ноября после реконструкции в режиме видеоконференции торжественно открыли один из самых значимых участков автомобильной дороги «Монды – Орлик» в Окинском районе Бурятии. Всего на завершение строительства этой дороги было выделено из федерального бюджета 331,6 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Как отметил Глава Республики Алексей Цыденов, проект по строительству этой дороги был жизненно необходимым, поскольку до ее реконструкции дорожное полотно подтапливали воды реки Ока. Автомобильное сообщение с райцентром, селом Орлик, и населенными пунктами, расположенными ниже по течению, прерывалось до спада воды и проведения аварийно-восстановительных работ для обеспечения проезда автомобильного транспорта.- Я помню этот участок дороги в мой первый приезд в Окинский район. Тогда встал вопрос: проедем ли мы до населенных пунктов по ней или нет, поскольку река поднялась и практически полностью затопила эту дорогу. Так что мое знакомство с районом началось именно с этой дороги. Сейчас, когда завершилось строительство дороги, жители населенных пунктов Окинского района больше не будут отрезаны от районного центра в зимне-весенний период, - отметил Глава Бурятии.Строительно-монтажные работы были начаты на объекте еще в 2014 году и продолжены в 2018 году, подрядчиком выступила ООО «Байкал». По словам заместителя председателя Правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, реконструкция осложнялась тем, что автомобильная дорога проходит вдоль опасных камнепадных прижимов правого берега реки Ока.- Действительно, работа проведена колоссальная, проводились опасные работы на высоте. В ходе строительно-монтажных работ был не только устранен опасный участок, где мог произойти камнепад, но и расширено само дорожное полотно до 10 метров. Также создана дорожная инфраструктура, в том числе на участке дороги, проходящей через село Орлик. Все работы, которые мы проводим, не должны останавливаться, необходимо улучшать жизнь на селе, - добавил Евгений Луковников.Напомним, реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан и реализуется во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина. Нацпроект позволит в 2024 году довести до нормативного состояния 50 процентов всей региональной сети дорог и 85 процентов дорог в Улан-Удэнской агломерации, снизить в два раза количество мест концентрации ДТП на дорогах, а число погибших в авариях снизить до 4 человек на 100 тысяч населения.Фото: Правительство РБ