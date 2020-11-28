В Бурятии за сутки умерло восемь больных с тяжелой формой COVID-19

Общее число летальных исходов достигло 415
По информации управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Бурятии коронавирус подтвержден у 267 человек. Из них 219 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
На утро 28 ноября общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 18 634. Из них 56% (10 429) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки скончались ещё восемь больных коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 415.
С начала пандемии выздоровели 13527 человек, или 72%, в том числе накануне вылечились 389 пациентов.
В стационарах республики на лечении находятся 2147 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1686. Среди госпитализированных 35 детей.
В отделениях реанимации находится 111 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 53 пациента (из них старше 65 – 21 человек). Занятость коечного фонда составляет 73 %. Амбулаторное лечение проходят 2545 пациентов с COVID-19, наблюдается 11553 человек.
Фото: https://pixabay.com/ru/
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