В Бурятии дети балуются, звоня на номер экстренной службы «101»

Из 526 ложных вызовов большая часть – детские игры

«101» - это самый важный номер, по которому звонят люди при пожаре или чрезвычайной ситуации. Только с начала года на телефон пожарно-спасательной службы поступило 526 ложных вызовов, из них по Улан-Удэ – 342. С начала ноября таких вызовов насчитывается уже более 30.Пожарные подразделения реагируют на любое сообщение, поступившее в пожарно-спасательную службу. Как отмечают специалисты, большой процент ложных вызовов связан с баловством детей.С целью недопущения подобных шалостей, родители должны объяснить детям, к чему приводят такие игры. Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет, дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность налагается на его родителей. Если же взрослый решил неудачно пошутить, то к нему могут быть применены более суровые меры ответственности, вплоть до уголовной.Между тем, проблема ложных вызовов экстренных служб – это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти. Реагируя на ложный вызов, пожарные могут не успеть на помощь реально нуждающимся людям.Набирая телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101» помните: разговор записывается!

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