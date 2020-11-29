В Бурятии ежесуточная прибавка больных коронавирусом остается стабильной

Умерло за сутки 8 пациентов



В Бурятии на 8:00 часов 29 ноября зарегистрировано 18 902 (+268) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 56% (10 600) инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 4798 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 13850 (+323) человек. Дополнительно снято с наблюдения 796 пациентов. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 423 (+8) человек.

В обсерваторе находится 8 человек.



Из 268 новых случаев COVID-19: 206 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 164 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 2160 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 36), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1666. В отделениях реанимации находится 107 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 50 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2933 коек, занято – 2160, свободно – 773 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,6%.



Амбулаторное лечение проходят 2469 пациентов с COVID-19, наблюдается 11254 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 332 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 92 164 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. Обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883



Фото: pixabay.com

