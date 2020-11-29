В Бурятии объявлены победители республиканского конкурса «Буряад хэлэн баян даа!»

Мероприятие по популяризации бурятского языка прошло онлайн 27 ноября



27 ноября в дистанционном режиме прошел республиканский конкурс популяризации бурятского языка среди представителей не бурятской национальности «Буряад хэлэн баян даа!». В нем приняли участие 49 конкурсантов из школ 11 районов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Они представили Еравнинский, Мухоршибирский, Кижингинский, Окинский, Иволгинский, Бичурский, Заиграевский, Джидинский, Закаменский, Тункинский, Селенгинский района и школы Улан-Удэ № 32, 19, 33, 17, 65, лингвистическую гимназию № 3, республиканский образовательный центр, РБНЛ-И № 1. Готовили участников 30 руководителей – учителей школ.



Республиканский конкурс «Буряад хэлэн баян даа!» проводится на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» с 2009 года с целью популяризации языка и культуры бурятского народа среди многонационального населения республики. За эти годы в конкурсе приняли участие 695 человек.



Победители и призеры Республиканского конкурса «Буряад хэлэн баян даа! – 2020»:



Младшая группа



Диплом 1 степени - Софронова Светлана, ученица МБОУ «Кижингинская СОШ»

Диплом 2 степени - Петров Илья, ученик МБОУ «Шибертуйская СОШ»

Диплом 3 степени - Екимов Антон, ученик МБОУ «Бомская СОШ»

- Брянский Денис, ученик ГБОУ «РБНЛИ № 1».



Номинация «За стремление к лингвистическому совершенству»

Диплом 1 степени - Лиджиева Имин, ученица ГБОУ «РБНЛИ № 1».

Диплом 2 степени - Екимова Анна, ученица МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № 1»

Диплом 3 степени - Теслева Ева, ученица МАОУ «СОШ № 32»



Номинация «За сохранение и развитие языковых традиций в семье»

Диплом 1 степени - Анохова Александра, ученица МБОУ «Шибертуйская СОШ»

Диплом 2 степени - Афанасьев Дмитрий, ученик ГБОУ «Республиканский образовательный центр»

Диплом 3 степени - Лосев Дмитрий, ученик МБОУ «Эрхирикская СОШ»



Номинация «За патриотизм и гражданскую позицию»

Диплом 1 степени - Филиппов Жалсан, ученик МБОУ «Чесанская СОШ»

Диплом 2 степени - Берестова Валерия, ученица МАОУ «СОШ № 17» г. Улан-Удэ

Диплом 3 степени - Фетисов Михаил, ученик МБОУ «Эрхирикская СОШ»



Номинация «За ораторское искусство»

Диплом 1 степени - Кикеева Ингляна, ученица МАОУ «Лингвистическая гимназии № 3»

Диплом 2 степени - Шубина Ульяна, ГБОУ «Шимкинская ШИССОО»

Диплом 3 степени - Новокрещеных Анастасия, ученица МАОУ «Усть-Эгитуйская СОШ»



Номинация «За артистизм и творчество»

Диплом 1 степени - Михайлова Анастасия, ученица МБОУ «Михайловская СОШ»

Диплом 2 степени - Яковлев Александр, ученик ГБОУ «Сорокская сойотская школа-интернат»

Диплом 3 степени - Тесленко Элеонора, ученица МАОУ «Гимназия № 33»



Номинация «За творческую индивидуальность»

Диплом 1 степени - Астраханцев Геннадий, ученик МБОУ «Кижингинская СОШ»

Диплом 2 степени - Лямичев Илья, ученик МБОУ «Загустайская СОШ»

Диплом 3 степени - Ефимова Любовь, ученица МБОУ «ООШ № 3 г. Гусиноозерск»



Номинация «За лучшую подготовку конкурсанта»

Диплом 1 степени - Будаева Дарима Аюшеевна, учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Кижингинская СОШ»

Диплом 2 степени - Ешиева Соелма Ринчинимаевна, учитель бурятского языка МБОУ «Шибертуйская СОШ»

Диплом 3 степени - Тагарова Баярма Гындынжаповна, учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Бомская СОШ»



Средняя группа



Диплом 1 степени - Садыкова Сарюна, ученица МАОУ «Цакирская СОШ»

Диплом 2 степени - Байтемиров Нуриман, ученик МАОУ «СОШ №17»

Диплом 3 степени - Белобородов Александр, ученик ГБОУ «РБНЛ-И № 1»



Номинация «За стремление к лингвистическому совершенству»

Диплом 1 степени - Семилуцкая Ксения, ученица МБОУ «Ташеланская СОШИ»

Диплом 2 степени - Плетнева Мария, ученица Михайловской СОШ

Диплом 3 степени - Мамаева Анастасия, ученица МБОУ «Эрхирикская СОШ»



Номинация «За патриотизм и гражданскую позицию»

Диплом 1 степени - Деянова Алина, ученица МБОУ «Чесанская СОШ»

Диплом 2 степени - Макарова Екатерина, ученица МАОУ «Усть-Эгитуйская СОШ»



Фото: "Номер один"

