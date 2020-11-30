В Улан-Удэ будут судить сына депутата Хурала

Кирилла Покацкого привлекают к административной ответственности





На рассмотрение Октябрьского райсуда Улан-Удэ поступило административное дело в отношении Кирилла Покацкого, сына известного бизнесмена и депутата Хурала Бурятии Вячеслава Покацкого. Молодого предпринимателя привлекают к ответственности по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».