В Улан-Удэ будут судить сына депутата Хурала

Кирилла Покацкого привлекают к административной ответственности
На рассмотрение Октябрьского райсуда Улан-Удэ поступило административное дело в отношении Кирилла Покацкого, сына известного бизнесмена и депутата Хурала Бурятии Вячеслава Покацкого. Молодого предпринимателя привлекают к ответственности по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Вероятно, речь в деле идет о нашумевшей вечеринке в гриль-баре «Фабрика», принадлежащем семье Покацких. Напомним, 21 ноября там прошло массовое мероприятие, видео которого попало в сеть. Власти заявили, что в отношении организатора вечеринки возбуждено административное производство, однако его имя называть отказались.
В минувший четверг Роспотребнадзор Бурятии сообщил, что деятельность гриль-бара временно приостановлена, а материалы дела направлены в суд.
Отметим, сын депутата Хурала уже попадал в поле зрения республиканских СМИ. Летом 2019 года Кирилл Покацкий на своем «Сузуки Гранд Витара» гонял по трамвайным рельсам в районе Русского драмтеатра. Видео попало в интернет, вызвав возмущение горожан и МУП «Управление трамвая», которое потребовало найти и наказать нарушителя. ГИБДД привлекла Кирилла Покацкого к административной ответственности и оштрафовала на 1500 рублей. При этом сам нарушитель, судя по всему, ничего зазорного в своем поступке не увидел и даже посвятил ему стихи в Инстаграме.
Справка
КоАП РФ Статья 6.3. ч. 1 Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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