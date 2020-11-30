В Бурятии некачественно отремонтировали дом культуры

Кроме того, заказчик оплатил невыполненные работы





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе сельского поселения «Гусиное озеро» при реализации национального проекта «Культура». Администрация поселения заключила с компанией контракт по капремонту дома культуры в селе Гусиное озеро.

«Проверкой выявлен факт приемки и оплаты частично невыполненных работ при исполнении контракта. На объекте отсутствовали указанные в акте о приемке работ кнопки вызова персонала для инвалидов, информационная тактильная мнемосхема, световые маяки, предназначенные для контрастного выделения дверного проема. Кроме того, некачественно была проведена окраска внутренних поверхностей здания, имелись деформационные швы на полу», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе сельского поселения представление, которое удовлетворено. Нарушения устранены, работы выполнены в полном объеме.За приемку работ, не соответствующих условиям контракта, глава поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»