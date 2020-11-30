30.11.2020
В Бурятии в ходе капремонта домов затопило сразу 25 квартир

В Бурятии в ходе капремонта домов затопило сразу 25 квартир

Строителям пришлось выплачивать жильцам компенсации

В поселке Саган-Нур при капремонте крыш двух многоквартирных домов субподрядная организация допустила нарушения, в результате чего выпавшие осадки затопили сразу 25 квартир.

После представления прокуратуры строителям пришлось не только оперативно завершать ремонт крыши, но и заглаживать свою вину перед пострадавшими жильцами. 16-ти собственникам жилья организация выплатила денежную компенсацию, остальным отремонтировала квартиры за свой счет.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, за допущенные нарушения заместитель директора подрядной организации привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Фото: «Номер один»

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