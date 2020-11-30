В Бурятии в ходе капремонта домов затопило сразу 25 квартир

Строителям пришлось выплачивать жильцам компенсации





В поселке Саган-Нур при капремонте крыш двух многоквартирных домов субподрядная организация допустила нарушения, в результате чего выпавшие осадки затопили сразу 25 квартир.

После представления прокуратуры строителям пришлось не только оперативно завершать ремонт крыши, но и заглаживать свою вину перед пострадавшими жильцами. 16-ти собственникам жилья организация выплатила денежную компенсацию, остальным отремонтировала квартиры за свой счет.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, за допущенные нарушения заместитель директора подрядной организации привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»