Малый бизнес Бурятии активно кредитуется

В третьем квартале банки увеличили кредитование МСП на 19 процентов



В июле-сентябре нынешнего года банки в Бурятии выдали малому и среднему бизнесу кредитов на сумму более 4,5 миллиарда рублей.По сравнению с тем же периодом 2019 года объем выдач вырос на 19%, сообщили в пресс-службе регионального подразделения Сибирского главного управления Банка России.



«Объемы кредитования малого и среднего бизнеса в республике постепенно восстанавливаются. Мы видим, что третий месяц подряд новые выдачи превышают значения аналогичных периодов 2019 года. Тогда как в начале пандемии ежемесячно снижались. Интерес МСП к банковским кредитам начал расти за счет субсидирования процентной ставки по кредитам пострадавшему бизнесу», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.



В целом за девять месяцев текущего года субъекты МСП в Бурятии получили от банков около 11 миллиардов рублей кредитов.



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