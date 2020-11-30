Число зараженных коронавирусом жителей Бурятии перевалило за 19 тысяч

За сутки от ковида умерли еще 8 человек





По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 30 ноября зарегистрировано 19 165 (+263) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на пять случаев меньше, чем днем ранее.

Круг контактных лиц составляет 4815 человек.Всего выздоровели от COVID-19 – 14052 (+202) человек.В стационарах получают лечение 2200 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 38), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1687. В отделениях реанимации находится 99 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2933 коек, занято – 2200, свободно – 733 койки. Занятость коечного фонда составляет 75%.Амбулаторное лечение проходят 2482 пациентов с коронавирусной инфекцией.За сутки от коронавируса умерли еще 8 человек, общее число смертей от опасной инфекции достигло 431.Фото: pixabay.com