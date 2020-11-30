Ученые из Бурятии придумали, как на четверть повысить урожайность зерна

Изобретение уже запатентовано





В Бурятии запатентован способ повысить урожай зерна в условиях республики, сообщили в Минсельхозе РБ. Эта работа легла в основу кандидатской диссертации кандидата технических наук и преподаватель инженерного факультета БГСХА Сергея Калашникова, которую он успешно защитил в июле 2020 года в диссертационном совете при Сибирском федеральном научном центре агробиотехнологий Российской академии наук.

На техническое решение получен патент на полезную модель РФ. Суть метода в том, что равномерное распределение семян на сельскохозяйственных землях и их оптимальное размещение по площади питания будет способствовать появлению более дружных всходов. Добиться этого можно путем модернизации сеялок, пришел к выводу ученый.- Существующие зерновые сеялки с дисковыми сошниками имеют недостатки, - говорит ученый. - Мы разработали клавишный рассеиватель семян двухдискового сошника, который обеспечит равномерное распределение семян. При этом семена будут одинаково получать тепло, свет, почвенную влагу и питательные вещества. Это может повысить урожайность в условиях Бурятии до 23%.Как напомнили в Минсельхозе, в этом году несмотря на сложные погодные условия хозяйства республики собрали рекордные урожаи зерновых. Этому способствовал комплекс принятых правительством республики управленческих решений, отметили в министерстве.Фото: «Номер один»