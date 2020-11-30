В Улан-Удэ магазин DNS нарушал антиковидные правила

Всего за выходные в отношении юрлиц составлено 15 протоколов





В минувшие выходные в Улан-Удэ и районах республики мобильные группы составили 41 протокол за нарушение антиковидных правил. 26 протоколов составлено на нарушителей масочного режима, 15 – на юридические лица. Еще 55 протоколов составили сотрудники полиции.

В столице республики работало 15 мобильных групп. Они проверили свыше 370 объектов. Нарушения выявлены в коллективных средствах размещения – гостинице «Sova» (ул. Хахалова), отеле «Ольхон», (ул. Революции 1905 г), в крупных торговых организациях – магазине цифровой и бытовой техники DNS и магазине «Николаевский» в Железнодорожном районе.В пресс-службе правительства Бурятии напомнили, что о несоблюдении профилактических мер на предприятиях общепита, торговли и сферы услуг можно сообщить на телефон 112.Фото: «Номер один»