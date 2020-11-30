В Бурятии суд восстановил в должности уволенного врача

В пользу медика также взыскана зарплата за вынужденный прогул





В Бурятии судебный пристав исполнил решение суда, обязывающее руководство Кабанской центральной районной больницы восстановить уволенного в августе этого года работника в прежней должности.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство, в рамках которого руководству больницы было вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением об административной ответственности.По требованию пристава работодателем издан приказ о восстановлении работника и обеспечен беспрепятственный доступ к работе в прежней должности врача ультразвуковой диагностики. Также в пользу врача взыскана зарплата за время вынужденного прогула.«В настоящее время врач приступил к исполнению должностных обязанностей, исполнительное производство окончено», сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»