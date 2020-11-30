В Бурятии впервые наградят лучшего тиктокера

Аудитория самого популярного из них составляет 850 тыс. человек





ТикТок покоряет Бурятию – сегодня каждый третий молодой человек в автобусе зависает в этой вирусной соцсети. Бурятские блогеры быстро уловили тренд и сейчас активно завоёвывают эту площадку, набирая аудиторию бешеными темпами. Организаторы «Хрустального валенка» – студенты кафедры «Медиакоммуникации» ВСГУТУ – не могли оставить это без внимания и ввели новую номинацию в ежегодную премию за достижения в сфере рекламы и PR «Хрустальный валенок» – «Лучший Тиктокер».

Социальная сеть TikTok занимает первое место по количеству скачиваний и насчитывается более 20 миллионов активных пользователей в России. Эта социальная сеть и видеохостинг была разработана в Китае компанией ByteDance в 2016 году. В 2018 году была запущена её международная версия. В данный момент приложением пользуются более 1 миллиарда человек из 150 стран.– Номинация новая, рынок тиктокеров Бурятии пока ещё только формируется, поэтому в этом году номинация одна. Возможно, уже в следующем году появятся несколько номинаций среди тиктокеров, – прокомментировал завкафедрой «Медиакоммуникации» Андрей Кузьмин.Методика конкурса состоит из двух этапов. На первом этапе студенты отсмотрели аккаунты бурятских тиктокеров и определили «порог участия» – минимальное количество подписчиков – 50 тыс. Этот порог в 2020 году преодолели пока только 10 человек. Стоит отметить, что это достаточно высокий показатель даже для России. На втором этапе был проведен web-анализ вовлеченности аудитории в публикации номинантов (ERpost) при помощи сервиса аналитики Popsters.В итоге места распределились следующим образом: 1 место – Тимур Цыренов (prost_timur), 2 место – Карнаухов Дмитрий (nomix_one), 3 место – Максим Мартынов (martmaxs). Каждый номинант имеет огромную аудиторию и уникальный контент. Так, у победителя – Тимура Цыренова – самая большая аудитория подписчиков – около 850 тыс. человек. У Дмитрия Карнаухова самый высокий коэффициент вовлеченности аудитории в его публикации – 28,7.ТикТок позволяет пользователям создавать 15-секундные видео о себе, которые часто содержат музыку в фоновом режиме, могут быть ускорены, замедлены или отредактированы с помощью фильтра. Ее популярность обусловлена тем, что вся информация преподносится на простых примерах, здесь не нужно вдумываться в сложные вещи, концентрировать внимание. Поэтому сначала эта социальная сеть покорила детей. Но сейчас возраст основной её аудитории в России составляет 25-34 лет. Сейчас вTikTokне только развлекательный контент, но также образовательный и деловой.Фото: pixabay.com