Улан-Удэ может попасть в программу «Чистый воздух» в 2024 году

Соответствующую заявку правительство Бурятии направит в Москву в январе





Улан-Удэ, Гусиноозерск и поселок Селенгинск вошли в перечень населенных пунктов, в которых необходима реализация первоочередных мер по улучшению качества атмосферного воздуха. В январе 2021 года правительство Бурятии направит обоснованные предложения по включению этих населенных пунктов в состав участников федерального проекта «Чистый воздух». Расширение проекта за счет новых городов планируется с 2024 года, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В этом году начались дополнительные исследования атмосферного воздуха в Улан-Удэ, идет разработка сводного тома предельно допустимых выбросов в атмосферу. Для этого министерство природных ресурсов Бурятии предоставило администрации города субсидию из республиканского бюджета.В результате с Байкальcким институтом природопользования СО РАН заключен муниципальный контракт на разработку комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Его стоимость составляет 4,5 млн рублей.Работы будут выполнены в два этапа. В этом году институт начал определение модельных территорий, на которых внедрят технические решения для снижения загрязнения атмосферного воздуха (использование бездымного топлива, древесных пеллет и брикет, фильтров для очистки газов, отопление электричеством и т.д.). Для оценки эффективности той или иной модели будут проводиться инструментальные замеры.Фото: пресс-служба правительства Бурятии