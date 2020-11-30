В Бурятии черные кредиторы маскировались под ломбарды

Они незаконно выдавали людям займы под залог имущества, которое могли в любой момент продать



В Бурятии с начала года Банк России выявил пять нелегальных кредиторов. В их числе — компании, которые маскировались под ломбарды, а фактически работали, как комиссионные магазины. Они незаконно выдавали людям займы под залог имущества, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



«Опасность таких нелегальных схем в том, что предмет залога фактически переходит в собственность нелегала. Злоумышленники могут в любой момент продать имущество человека, не дожидаясь выплаты долга. А если этого не удается, черные кредиторы применяют незаконные методы взыскания просрочки. Не связывайтесь с нелегальными участниками финансового рынка, сообщите о них в Банк России и правоохранительные органы», — пояснила Наталья Эйрих, управляющий республиканским отделением Банка России.



В целом по стране в этом году Банк России выявил более 1 тысячи нелегальных участников финансового рынка. Среди них — 593 черных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилера и 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Причем, последние чаще всего оказывали услуги онлайн, и жители Бурятии тоже рисковали быть втянутыми в их мошеннические схемы.



Напомним, проверить легальность финансовой компании можно на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ-онлайн. Сообщение о финансовых нелегалах можно направить через специальный раздел на сайте регулятора «Анонимное информирование», через интернет-приемную или письменно в региональное подразделение Банка России.



Фото: Банк России

