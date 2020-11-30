В мэрии Улан-Удэ уточнили, как будут учиться школьники с 1 декабря

Школы, имеющие несколько зданий, полностью перейдут на очное обучение





Как уже сообщалось, по решению Республиканского оперативного штаба с 1 декабря во всех школах республики учебный процесс будет осуществляться в очном режиме, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В этих школах 30% контингента будут обучаться дистанционно. По выбору школы смены будут чередоваться от одной до двух недель.

- С 1 декабря на полное очное обучение выходят все классы, кроме тех школ, в которых обучается более 1000 детей. Но и здесь имеется оговорка: кроме тех школ, у которых есть несколько зданий. То есть, если количество учащихся по школе составляет более 1000, но у школы есть несколько помещений и каждом менее 1000 школьников, то они могут всей школой учиться в очном режиме. Такое решение согласовано с Роспотребнадзором, - сообщила и.о. председателя Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.Учебный процесс в школах будет организован по специально разработанному (гибкому) расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся. При входе в здание дети и сотрудники будут проходить ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией. В целях недопущения скопления обучающихся при входе будут использоваться все входы в здание.За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, занятия в актовом и спортивных залах, библиотеке возможны только для одного класса. В настоящее время все школы города обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и рециркуляторами.В каждой общеобразовательной организации назначены ответственные за соблюдением санитарных норм в условиях распространения новой короновирусной инфекции.Отметим, в Улан-Удэ есть 28 школ, где обучается свыше 1000 детей.Фото: мэрия Улан-Удэ